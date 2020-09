Avertismentul specialiștilor: „Următoarea pandemie, care cu siguranță va veni, va aduce și mai multe pagube” Intreaga lume se confrunta cu pandemia de COVID-19, insa experții se tem ca omenirea este inca extrem de nepregatita pentru viitoarele pandemii. Un raport realizat de Global Preparedness Monitoring Board – o branșa independenta creata de Organizația Mondiala a Sanatații – arata ca pandemia de coronavirus a dezvaluit cat de nepregatita era lumea sa se confrunte cu un asemenea dezastru, in pofida avertismentelor anterioare ca pandemii de o asemenea magnitudine sunt inevitabile. „Pandemia de COVID-19 ofera un test dur al pregatirii oamenilor”, arata raportul. „Eșecul de a invața lecțiile aduse de… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii indeamna statele lumii sa mentina restrictiile anti-COVID. Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a avertizat ca o deschidere fara un control asupra noului coronavirus este o ''reteta a dezastrului'', scrie Agerpres.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a primit cu prudenta vestea ca Rusia a inregistrat primul vaccin impotriva COVID-19 si a semnalat ca acest vaccin, la fel ca celelalte, trebuie sa urmeze etapele de precalificare si evaluare stabilite de aceasta organizatie, relateaza agentiile Reuters si EFE.…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii, reunita astazi, la Geneva, a avertizat ca este probabil ca pandemia noului coronavirus sa fie „foarte lunga”. Comitetul de urgenta al organizatiei, care s-a intrunit incepand de vineri pentru a patra oara pentru o noua evaluare a pandemiei, „a subliniat ca durata sa…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), reunita sambata la Geneva, Elveția, a avertizat ca pandemia de coronavirus va fi ”foarte lunga”, scrie AFP, citata de News.ro. Comitetul de urgenta al organizatiei, reunit de vineri pentru a patra oara sa reevalueze pandemia”, a subliniat ca durata sa va fi cu…

- De doi ani, &"boala X&" se afla pe lista celor potențial periculoase identificate de OMS. În decembrie 2019, a fost SARS-CoV-2, dar Organizatia Mondiala a Sanatatii vorbește deja despre apariția unei noi boli necunoscute, pentru a se pregati

- Ziarul Unirea COVID-19 circula prin sistemele de aerisire și incaperi și poate infecta persoanele care nu poarta masca. Avertismentul experților transmis catre OMS Covid-19 circula prin aer in spatiile inchise si ii contamineaza pe cei care nu sunt protejati, avertizeaza un grup de 239 de experti care…

- Pandemia coronavirusului creste in intreaga lume, in conditiile in care multe tari care si-au redeschis economiile vad o reaparitie a cazurile de Covid-19, a declarat luni Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, potrivit Mediafax, citata de digi24.ro. „Cu…

- Pandemia de COVID-19 este ''departe de a se fi incheiat'' si ''chiar se accelereaza'', a avertizat luni Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), cerand intregii luni sa actioneze imediat, fara a astepta un vaccin.