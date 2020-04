Stiri pe aceeasi tema

- Numarul deceselor cauzate de epidemia noului coronavirus in Statele Unite a trecut pragul de 4.000, dublandu-se in doua zile, a anuntat miercuri Universitatea Johns Hopkins. relateaza AFP preluata de news.ro.In total, 4.076 de decese cauzate de covid-19 au fost inregistrate miercuri, de la…

- Haos in Statele Unite. Numarul de cazuri inregistrate de Covid-19 a explodat de-a dreptul. Vineri s-a depasit pragul de 100.000 de persoane infectate, potrivit unui bilant anuntat de Universitatea Johns Hopkins, citat de...

- Statele Unite ale Americii au devenit cel mai mare focar global, dupa ce ,ieri, numarul de cazuri de infectare cu coronavirus a ajuns la aproape 85.000. Donald Trump, președintele american, a spus ca cifrele reprezinta „un tribut adus cantitații de teste pe care le facem”.SUA au acum mai multe cazuri…

- Presedintele Donald Trump s-a pronuntat ferm impotriva impunerii restrictiilor privind deplasarile din cauza coronavirusului, argumentand ca "solutia nu poate fi mai grava decat problema" si ca "Statele Unite nu au fost construite pentru a fi inchise". Trump pledeaza pentru anularea restrictiilor…

- Bilantul pandemiei a ajuns la 16.113 morti pe plan global, inregistrandu-se 367.457 de cazuri de Covid-19, potrivit datelor furnizate de Universitatea Johns Hopkins din Statele Unite. Cele mai multe cazuri de...

- Bilantul pandemiei a depasit nivelul de 16.000 de morti la nivel mondial si se inregistreaza peste 367.000 de cazuri de coronavirus, conform cifrelor furnizate de Universitatea Johns Hopkins (SUA).Bilantul pandemiei a ajuns la 16.113 morti pe plan global, inregistrandu-se 367.457 de cazuri…

- Presedintele american Donald Trump a sustinut luni dimineata (ora Romaniei) o conferinta de presa in care a comentat criza produsa de pandemia de coronavirus, in stilul optimist caracteristic, dar expertii prezenti in aceeasi conferinta au avertizat asupra gravitatii situatiei. "Totul va fi…

- Matt Gaetz din Florida si Doug Collins din Georgia au anuntat luni ca se afla, pentru doua saptamani, in izolare autoimpusa, la recomandarea facuta de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) pentru oricine a venit in contact cu virusul. Ambii congresmeni spun ca nu prezinta simptome.…