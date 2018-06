Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe britanic Boris Johnson a sustinut sambata ideea unui ''Brexit complet'', avertizand cu privire la scenariul unei iesiri a Marii Britanii din Uniunea Europeana in absenta unui acord, transmite AFP, conform agerpres.ro. Favorabil unui ''divort total'' de UE, Boris Johnson…

- Lipsa somnului poate duce la apariția unor afecțiuni de sanatate grave, cum ar fi depresia, creșterea in greutate și hipertensiune arteriala. Dar chiar și cei care reușesc sa doarma cele 7-8 ore de somn recomandate de medici iți pun in pericol sanatatea prin modul in care dorm. Potrivit experților americani,…

- In istoria Pamantului, polii s-au schimbat, nordul devenind sud si invers. In medie, o data la 200.000 - 300.000 de ani are loc acest fenomen. Chiar dupa o schimbare cu succes a polilor, exista posibilitatea ca intr-un timp foarte scurt, acestia sa revina ca inainte. Cercetatorii din intreaga…

- Iaurturile pentru copii pot contine întreaga cantitate de zahar permisa zilnic, avertizeaza oficialii din sanatate. Analiza realizata pe marile branduri de iaurturi de catre expertii de la Public Health Liverpool, arata ca unele produse de acest fel contin echivalentul a aproape cinci…

- O echipa de specialisti francezi fac previziuni șocante despre Apocalipsa. Climatologi si specialisti de la Universitatea Clermont Auvergne din Franta cred ca o parte a globului ar putea fi distrusa in doar cinci minute.

- Rusia utilizeaza echipamente de retea pentru a lansa atacuri cibernetice asupra companiilor si a agentiilor guvernamentale din Statele Unite si Marea Britanie, avertizeaza cele doua tari intr-o alerta comuna fara precedent, potrivit Bloomberg. Avertismentul a venit luni din partea Departamentului…

- Mii de cetateni europeni, intre care victimele abuzului domestic, copiii si persoanele in varsta, risca sa-si piarda statutul legal in Marea Britanie dupa Brexit. Avertismentul este transmis...

- Rusia a avertizat Marea Britanie la Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite, ieri, ca se „joaca cu focul" prin acuzarea Moscovei ca ar fi reponsabila pentru atacul neurotoxic care l-a vizat pe fostul agent secret rus Serghei Skripal, relateaza site-ul agentiei Reuters.