Avertismentul psihologului: Tinerii care locuiesc cu părinții după 20 de ani pot avea probleme psihice 40% dintre tinerii din Romania locuiesc cu parintii, ceea ce poate duce la apariția unor probleme cum ar fi depresia, transmite Mediafax. Bogdan, un absolvent al Facultatii de Stiinte ale Comunicarii, in varsta de 25 ani, ar vrea sa se mute singur, insa ii este teama sa faca un credit ipotecar. Tanarul susține ca nici chiria nu este o solutie și ca prefera sa economiseasca cei 300 de euro pe care i-ar da lunar pentru un apartament. Astfel, ar putea aduna suficienti bani pentru ca intr-o zi sa isi cumpere propria locuinta. Pana atunci sta cu parintii si se bucura de unele avantaje. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

