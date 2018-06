Stiri pe aceeasi tema

- PSD Timiș a trimis, astazi, un comunicat de presa, in care critica in termeni duri situația in care se afla Colterm. Va reamintim ca cei peste 60.000 de abonați ai regiei de termoficare au ramas fara apa calda ieri, dupa ce E.ON a sistat furnizarea gazelor naturale catre Colterm din cauza unor datorii…

- Timișorenii raman din aceasta noapte fara apa calda! Asta dupa ce E.on a intrerupt furnizarea gazului catre Colterm, din cauza unor datorii mai vechi. Este vorba despre aproximativ 7,5 milioane de lei Conform reprezentanților Colterm s-au facut deja demersuri și s-a solicitat reeșalonarea datoriei pentru…

- Serviciul public de alimentare cu energie termica al Timisoarei este in continuare tot mai putin popular printre utilizatori. Alte mii de timisoreni au decis in 2017 sa renunte la acest serviciu in favoarea centralelor individuale de incalzire. Un studiu realizat de cei de la Ariston arata ca in primul…

- Aproximativ 140 de pompieri din judetele Caras-Severin, Gorj, Mehedinti si Timis, alaturi de angajati ai Ocolului Silvic si rangeri, intervin pentru a saptea zi consecutiv pentru stingerea incendiului din Parcul National Domogled. Specialistii de la Directia Silvica estimeaza ca suprafata afectata este…

- "Continua interventia in Parcul National Domogled. Actioneaza in continuare aproximativ 140 de persoane, reprezentanti ai ISU din judetele Caras-Severin, Mehedinti, Gorj si Timis, personal al Directiei Silvice si rangeri ai parcului", au transmis reprezentantii ISU Caras- Severin. Conditiile…

- Este din ce in ce mai grea intervenția pentru stingerea incendiului din Parcul Național Domogled – Valea Cernei. Pompierii sunt la a patra zi plina pe teren și focul s-a intins de la un hectar la trei hectare de padure de pin negru de Banat. Flacarile au ajuns intr-o zona imposibil de parcurs pe jos.…

- Incendiul din Parcul National Domogled, din judetul Caras-Severin este departe de a fi stins. Pompierii au observat ca luni dimineata inca erau zone unde arde cu flacara. insa elicopterele MAI nu pot interveni din cauza vantului care creeaza turbulente. Se desfasoara o interventie la sol cu aceiasi…

- Sa treaca rapid la repararea drumurilor județene, care sunt in garanție, sau sa se pregateasca sa raspunda! 18 firme cu care CJ Timiș are contracte pentru diverse șosele au fost somate in ultimele zile. Iarna a lasat urme pe drumurile din județ, așa ca acestea trebuie refacute. Pana la 31 mai.