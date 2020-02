Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PSD Stefan-Radu Oprea susține ca intreaga criza politica declanșata de PNL ne costa 10 miliarde de lei, lansand astfel un avertisment extrem de dur „Costul crizei politice este format din: 1,1...

- Senatorul PSD Radu Oprea a prezentat, duminica, intr-o conferinta de presa, care este costul economic al crizei politice declansate si intretinute de PNL si de presedintele Klaus Iohannis, spunand ca acesta se ridica la 10 miliarde de lei.“Am facut conferinta de presa pentru a va prezenta…

- Costul crizei politice "declansate de PNL" este de 10 miliarde de lei, a declarat duminica senatorul PSD Stefan-Radu Oprea, la o conferinta de presa, care a afirmat ca "este evident ca PNL a dus economia Romaniei in sant". Potrivit acestuia, costul crizei politice este format din: 1,1 miliarde de lei…

- Romania va intra in procedura de deficit excesiv, acest lucru nu poate fi evitat si cel mai devreme se poate intampla in martie, a declarat, luni seara, ministrul demis al Finantelor, Florin Citu.Citește și: Raed Arafat trage cu TUNUL in Guvernul PNL: a identificat portița lasata spitalelor…

- "Ne imprumutam in fiecare zi mai ieftin decat ne imprumutam cu o zi mai devreme. La inceputul anului am anuntat necesarul de finantare pentru 2020, 87 de miliarde de lei. Acest necesar vine din doua surse mari: deficitul bugetar, care inseamna 3,6% din PIB plus ce vine din urma. Sa platim datoriile…

- Senatorul USR Mihai Gotiu sustine, intr-o postare pe Facebook, ca nu gandacii, liliecii ori ursii sunt de vina ca nu se construiesc autostrazi in Romania, ci faptul ca planurile de management ale ariilor naturale protejate fie nu exista, fie nu sunt intocmite corect. Potrivit parlamentarului, informatia…

- Dupa primele 11 luni din 2019, veniturile din exporturi au fost mai mici decât factura pe care o avem de achitat pentru importuri cu peste 15,5 miliarde de euro, potrivit datelor publicate joi de Institutul Național de Statistica. Fața de cum situația din aceeași perioada din anul anterior, exporturile…

- "Aceasta mini analiza se dedica teoreticienilor de stanga care au votat modelul neoliberal. Deficitul bugetar putea fi tinut in jurul a 3% din PIB. Acum se face risipa in banul public pentru a se da vina ulterior pe greaua mostenire PSD. Despre rectificare. Deficitul acum este 2.8% din PIB.…