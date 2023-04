Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane recomanda conducatorilor auto sa-și planifice cu mare atenție revenirea din minivacanța de 1 Mai dinspre litoralul Marii Negre catre Capitala, avand in vedere ca este de așteptat ca pe autostrada A2 sa se inregistreze valori intense…

- Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane recomanda conducatorilor auto sa si planifice cu mare atentie revenirea din minivacanta de 1 Mai dinspre litoralul Marii Negre catre Capitala, avand in vedere ca este de asteptat ca pe autostrada A2 sa se inregistreze valori intense…

- ”Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca astazi, 27 aprilie, pana la ora 16.00, circulatia va fi restrictionata pe a doua banda a autostrazii A1, pe sensul Pitesti – Bucuresti, intre km. 103+500 si 104 + 500, pentru colectarea nisipului din glisierele mediene”,…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunta, joi dupa-amiaza, ca traficul este intens pe DN 1, pe raza statiunii prahovene Busteni, pe ambele sensuri de mers, potrivit Agerpres.De asemenea, pe autostrada A1 Bucuresti - Pitesti se circula ingreunat la intrarea in Capitala,…

- Centrul Infotrafic al Inspectoratului General al Politiei Romane informeaza ca pe drumul național 1F, in apropierea localitații Sanmihaiu Almașului, un pieton a fost acroșat de un autobuz, fiind ranit și transportat la spital in stare de conștiența. Traficul rutier este oprit pe ambele sensuri pentru…

- Printre elevii care ar fi complici la vanzarea stupefiantelor in licee de top din Capitala s-ar afla fiul unui secretar de stat din Ministerul Afacerilor Externe, dar și al unui angajat al DNA, potrivit Realitatea Plus. O parte dintre suspecți au ajuns deja la audieri. Poliția și DIICOT au anunțat…

- „In urma semnalarilor realizate de unele sindicate și a informațiilor aparute in spațiul public, pe parcursul saptamanii trecute, reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Romane au solicitat celor 42 de unitați teritoriale de poliție (DGPMB și IPJ-uri) sa transmita daca au semnalari din partea…

- O grupare specializata specializata in trafic internațional de droguri de mare risc a fost destructurata in București, conform Inspectoratului General al Poliției Romane. In cauza s-au confiscat bunuri de aproape jumatate de milion de euro. S-a dispus trimiterea in judecata a 8 persoane (6 cetațeni…