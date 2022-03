Avertismentul Pentagonului: În ce condiții ar putea Vladimir Putin folosi armele nucleare Președintele Vladimir Putin ar putea sa amenințe cu folosirea armelor nucleare impotriva Occidentului, daca rezistența ucraineana fața de invazia Rusiei continua, potrivit unei noi evaluari a Agenției de Informații pentru Aparare a Pentagonului. „Ocuparea prelungita a unor parți ale teritoriului ucrainean amenința sa consume forța militara rusa și sa le reduca arsenalul de arme, in timp ce sancțiunile economice ulterioare vor arunca probabil Rusia intr-o depresiune economica prelungita și izolarea diplomatica”, a transmis generalul locotenent Scott Berrier, director al Agenției de Informații pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

