Avertismentul pandemic al lui Noam Chomsky

- Interviul președintelui Academiei Romane pentru Observatorul Cultural Are 65 de ani. Este președinte al Academiei Romane din 5 aprilie 2018. Istoric de prestigiu, cunoscator a cinci limbi – engleza, franceza, italiana, germana și maghiara –, Ioan-Aurel Pop, de cind se afla in fruntea Academiei Romane,…

- Universitatile Harvard si Massachusetts Institute of Technology (MIT) au cerut miercuri unui tribunal federal american sa blocheze decizia administratiei Trump de a revoca vizele pentru studentii straini ale caror cursuri vor ramane online in prima parte a viitorului an universitar, informeaza AFP.…

- Universitatea Harvard și Massachusetts Institute of Technology au cerut miercuri unui tribunal federal sa blocheze decizia administrației Trump de a interzice studenților, revocându-le vizele, sa ramâna în Statele Unite daca universitațile susțin cursuri online din septembrie, relateaza…

- Americanul cadru academic și polemistt Noam Chomsky descrie pandemia coronavirusului ca o „catastrofa capitalista, exacerbata de salbaticia neoliberala”, aratand spre daunele suplimentare cauzate de spitale fiind administrate ca afaceri. [AP] Nu s-a scris deja nimic despre Noam Chomsky, filosoful…

- Conform unui studiu recent, refuzul de purtare a maștii creste dramatic sansele unei persoane de a fi infectate de virusul COVID-19 . Renyi Zhang, profesor al Universitatii Texas A&M și Mario Molina, profesor la Universitatea din California-San Diego si co-beneficiar al Premiului Nobel pentru Chimie…

- Pedagogii și psihologii sunt de acord ca lectura de la o varsta frageda face diferența in dezvoltarea ulterioara a copiilor. Un studiu realizat de Jessica Logan, profesor asistent de studii educaționale la Universitatea de Stat din Ohio, evidențiaza ca acei copii preșcolari carora le sunt citite povești…

- Daniela Rus, directorul laboratorului de robotica din cadrul Massachusetts Institute of Technology (MIT), va fi membra a Consiliului Consultativ al presedintelui Donald Trump pentru Stiinta si Tehnologie, potrivit unui comunicat al Casei Albe.

