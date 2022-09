Avertismentul oamenilor legii în privința unor mesaje FAKE! „Poliția Română nu trimite astfel de mail-uri!” Oamenii legii avertizeaza populația asupra unui tip de inșelaciune ce ar circula in mediul online. Ar fi vorba de un tip de citație falsa, trimisa in numele poliției. Avertismentul vine chiar de la Poliția Romana, prin intermediul unei cunoscute rețele de socializare. Reprezentanții IGPR au transmis, pe pagina oficiala a Poliției Romane, un avertisment și […] The post Avertismentul oamenilor legii in privința unor mesaje FAKE! „Poliția Romana nu trimite astfel de mail-uri!” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii legii l-au reținut pe suspectul care ar fi comis omorul de la Dumbrava. Este vorba despre un barbat de 36 de ani, originar dintr-o localitate din raionul Șoldanești. El a fost reținut in apartamentul pe care il inchiria in sectorul Rașcani al Capitalei.

- Avertismentul ministrului Sanatatii, care le-a transmis celor sub 40 de ani sa se aprovizioneze cu pastile de iod, in baza unor retete medicale, nu prezinta niciun interes la sate. Oamenii nu vor sa auda nici in ruptul capului de aceste medicamente. Pe de alta parte, distributia pastilelor de iod nu…

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ploiești au decis noi retineri si arestari in dosarul bataii de la Targoviste, dintre politie si participantii la inmormantarea fetitei de 13 ani accidentate mortal pe o trecere de pietoni de un sofer vitezoman, potrivit Antena3. Mama fetei decedate…

- Mai multe mesaje prin care se anunța ca luptatorii din Ucraina vor sa arunce in aer un spital din Transilvania au fost trimise pe adresa de mail a Poliției romane. Potrivit IGPR, pe adresa de e-mail a Poliției Romane, la data de 29.06.2022, o persoana a transmis mai multe mesaje, care se repeta, avand…

- Poliția Romana și Serviciu Roman de Informații sunt in alerta dupa ce mai multe mesaje care anunțau un atac asupra unui spital au fost transmise prin email. Potrivit IGPR, pe adresa de e-mail a Poliției Romane, la data de 29.06.2022, o persoana a transmis mai multe mesaje, care se repeta, avand urmatorul…

- Poliția Romana și Serviciu Roman de Informații sunt in alerta dupa ce mai multe mesaje care anunțau un atac asupra unui spital au fost transmise prin email. Potrivit IGPR, pe adresa de e-mail a Poliției Romane, la data de 29.06.2022, o persoana a transmis mai multe mesaje, care se repeta, avand urmatorul…

- Descoperire șocanta in Sighetu Marmației! Politistii de frontiera au oprit-o pe o femeie din Ucraina, care incerca sa vina in Romania. Oamenii legii au gasit in geanta femeii o arma si munitie. Iata ce le-a spus ucraineanca polițiștilor și ce se va intampla cu ea!

- Luni, 20 iunie a.c., polițiștii ialomițeni, membrii ai celor doua formațiuni sindicale din cadrul Poliției Romane, au organizat un protest in fața Inspectoratului de Poliție al Județului Ialomița. Aceasta este prima manifestație a oamenilor legii din cadrul IPJ Ialomița care se desfașoara independent…