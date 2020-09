La cateva luni dupa infecția cu noul coronavirus, pacienții raporteaza dificultați de respirație și oboseala excesiva. Au trecut cinci luni de cand Lucy Gahan a contractat Covid-19, iar viața ei inca nu a revenit la normal. Gahan, care este psiholog clinic in Marea Britanie, nu a reușit sa se intoarca... The post Avertismentul oamenilor de știința! Ce s-a descoperit la pacienții infectați și vindecați de coronavirus appeared first on Tabu .