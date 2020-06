AVERTISMENTUL momentului: ROMÂNIA e un avion care se prăbușește Seful Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a comparat situatia existenta in timpul acestei pandemii cu cea a unui avion aflat intr-o stare de urgenta, iar pasagerii nu mai sunt de acord de decizia comandantului si incep sa voteze care masuri sunt mai bune si vor sa schimbe manualul de zbor. De asemenea, pasagerii se revolta si nu mai doresc sa poarte centura de siguranta, aceasta fiind, potrivit lui Arafat, o asemanare cu faptul ca nu mai sunt respectate masurile restrictive. “Apare o urgenta in timpul zborului si urgenta pune in risc avionul. Si comandantul preia si… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

