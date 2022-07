Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al PSD, Paul Stanescu, solicita includerea de urgenta a sistemului de irigatii in Planul National de Redresare si Rezilienta, in conditiile in care are loc renegocierea acestuia.

- Pe masa consilierilor municipali se va afla, astazi, si studiul de fezabilitate privind Spitalul de Pediatrie Craiova, un obiectiv care se va construi de la zero in curtea de la „Filantropia“, chiar in spatele cladirii unde functioneaza maternitatea. Proiectul de hotarare pentru aprobarea SF-ului a…

- Astazi, in ședința de Guvern, la art.II pct.2 de pe ordinea de zi, s-a aprobat Proiectul de Ordonanța de Urgența pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism in Romania. Modificarile și completarile la actuala legislație…

- Guvernul condus de liberalul Nicolae-Ionel Ciuca continua sa se implice in realizarea obiectivelor asumate de Romania prin Planul Național de Redresare și Reziliența, care presupune sume importante... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Unele dintre jaloanele din Planul Național de Redresare și Reziliența nu pot fi realizate din scurt, ci trebuie pregatite din timp, in caz contrar existand pericolul unui blocaj al PNRR, transmite Cristian Ghinea, coordonator de politici publice al USR și fost ministru al Investițiilor și Proiectelor…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Chesnoiu, spune ca toata lumea trebuie sa constientizeze necesitatea de a modifica Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), astfel incat sa fie identificate fonduri pentru irigații, desecari și depozite de alimente. Așa cum se știe, actualul…

- Catalin Gherzan: „In PNRR nu s-a prevazut macar un euro pentru irigații!” Intr-o țara precum Romania care nu are apa, canalizare și gaze, Planul Național de Redresare și Reziliența elaborat in special de USR a batut toate recordurile la irosirea banului public strans din taxele și impozitele platite…

- Marius Budai, ministrul Muncii, a anunțat ca varsta de pensionare pentru femeile din Romania se va modifica. Totodata, acesta a explicat ca majorarea varstei de pensioare a femeilor este un lucru asumat prin Planul Național de Redresare și Reziliența. Varsta de pensionare crește pentru femei In momentul…