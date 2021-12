Avertismentul ministrului Sănătății: “Lunile de risc maxim sunt februarie şi martie” Valul al cincilea al pandemiei de coronavirus va dura cel putin doua luni, a aratat ministrul Sanatații Alexandru Rafila. El a avertizat ca februarie si martie vor fi lunile de risc maxim. “Eu cred ca valul al cincilea al pandemiei va dura mai mult de o luna si jumatate. Probabil ca va dura cel putin […] The post Avertismentul ministrului Sanatații: “Lunile de risc maxim sunt februarie si martie” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

