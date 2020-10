Avertismentul ministrului sănătății. Ce spune despre carantinarea unor localități Ministrul sanatatii, Nelu Tataru, sustine ca, daca cetatenii respecta normele de prevenire a infectarii cu noul coronavirus, atunci situatia s-ar putea stabiliza pe un plafon cu aproximativ 2.000 de cazuri pe zi, dar daca aceste reguli nu vor fi respectate, atunci vom inregistra o crestere progresiva a numarului cazurilor de Covid-19 in urmatoarea perioada, conform […] The post Avertismentul ministrului sanatații. Ce spune despre carantinarea unor localitați appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

