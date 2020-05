Stiri pe aceeasi tema

- Nelu Tataru vine cu noi declarații cu privire la relaxarea masurilor dupa 15 mai. Ministrul Sanatații susține ca ceea ce se va intampla in acest weekend este decisiv pentru soarta romanilor, scrie Antena...

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a atras atentia, joi, ca „urmeaza un week-end de foc”, in contextul minivacantei de 1 Mai, aratand ca tot ceea ce se va intampla in aceasta perioada „poate da peste cap sau nu orice focar care este in desfasurare in acest moment”, informeaza Agerpres.

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat ca romanii trebuie sa știe ca maștile de protecție trebuie schimbate dupa maximum patru ore pentru ca altfel se transforma intr-un real pericol pentru sanatatea celor care le poarta....

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru,a vorbit, marți, la B1 TV, despre criza epidemiei de coronavirus și carantinarea batranilor, dupa declarațiile președintelui Klaus Iohannis."O sa ne uitam la cazurile de dupa 1 mai, apoi vom putea vorbi de relaxare. Nu ne gandim decat cand vedem varful pantei.…

- Conducerea Directiei de Sanatate Publica (DSP) Vrancea a fost schimbata, luni, de ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, ca urmare a deficientelor gasite de acesta in activitatea institutiei, potrivit reprezentantilor Prefecturii Vrancea. ‘Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a numit astazi o noua conducere…

- Nelu Tatar, ministrul sanatații a declarat in urma cu puțin timp ca a luat in calcul schimbarea jr. Constantin Catana, directorul Direcției de Sanatate Publica Arad. „Ne gandim la schimbarea managerului de la DSP Arad, avand in vedere și o evaluare pe care urmeaza sa o facem in perioada urmatoare. Țin…

- Ministrul Sanatații, Victor Costache, și-a anunțat demisia joi dimineața, in plina criza COVID. Premierul Ludovic Orban a anunțat ca ii trimite președintelui Iohannis propunerea de numire in funcția de ministru al Sanatații a secretarului de stat Nelu Tataru. Reactia lui Ludovic Orban…

- Ministrul Sanatații, Viorica Dumbraveanu, le-a dat asigurari ca toți moldovenii care sunt infectați cu COVID-19 vor beneficia de tot sprijinul necesar, indiferent daca se afla pe malul drept sau stang al raului Nistru.