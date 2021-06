Avertismentul ministrului MIHĂILĂ: Vine al patrulea val! Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, crede ca Romania se va confrunta cu al patrulea val al pandemiei: „Ce ne dorim este ca intensitatea acestui al patrulea val sa nu fie una foarte mare”. „Cred ca daca este sa ne uitam si cum a evoluat pandemia anul trecut, cu o crestere a cazurilor in toamna si, ma rog, o evolutie ciclica in acest an si jumatate care s-a scurs de la debutul pandemiei, ne asteptam ca acest ciclu sa revina. Ce ne dorim este ca intensitatea acestui al patrulea val sa nu fie una foarte mare. Si atunci, aici e importanta in primul rand vaccinarea si ne dorim ca raspunsul sistemului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

