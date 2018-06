Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat duminica, la postul de televiziune ARD, ca se opune uneia dintre ideile majore de reformare a zonei euro lansate de presedintele francez Emmanuel Macron, ce prevede dotarea acesteia cu un important buget de investitii, transmite AFP, informeaza Agerpres.'Nu…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat duminica, la postul de televiziune ARD, ca se opune uneia dintre ideile majore de reformare a zonei euro lansate de presedintele francez Emmanuel Macron, ce prevede dotarea acesteia cu un important buget de investitii, transmite AFP. 'Nu spun ca nu se va…

- Cancelarul german Angela Merkel a apreciat joi ca Europa nu mai poate conta pe SUA pentru a o 'proteja' in toate circumstantele si, in consecinta, trebuie 'sa-si ia destinul in mainile proprii', relateaza France Presse, scrie agerpres.ro. 'Timpul in care se putea conta pur si simplu pe SUA…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a fost distins joi, la Aachen, in prezenta cancelarului german Angela Merkel cu Premiul Carol cel Mare, cu care sunt recompensate din 1950 personalitatile cele mai angajate in constructia europeana, transmite News.ro . Premiul reprezinta o recunoastere a eforturilor…

- Cancelarul german Angela Merkel a apreciat joi ca Europa nu mai poate conta pe SUA pentru a o 'proteja' in toate circumstantele si, in consecinta, trebuie 'sa-si ia destinul in mainile proprii', relateaza France Presse. 'Timpul in care se putea conta pur si simplu pe SUA pentru a…

- Cancelarul german Angela Merkel se declara pregatita ca impreuna cu presedintele Frantei si premierul Regatului Unit sa riposteze, in cazul in care administratia lui Donald Trump nu scuteste in mod permanent Uniunea Europeana (UE) de la taxe vamale impuse importurilor de otel si aluminiu, relateaza…

- Cancelarul german Angela Merkel se declara pregatita ca impreuna cu presedintele Frantei si premierul Regatului Unit sa riposteze, in cazul in care administratia lui Donald Trump nu scuteste in mod permanent Uniunea Europeana (UE) de la taxe vamale impuse importurilor de otel si aluminiu, relateaza…

- Cancelarul german Angela Merkel s-a angajat sa se puna de acord cu presedintele francez Emmanuel Macron asupra unei palete largi de reforme ale UE, lasand deoparte disputa din coalitia ei privind consolidarea zonei euro, pentru a se concentra asupra altor domenii politice, potrivit Rador, care citeaza…