- Ministerul Afacerilor Externe le recomanda cetatenilor romani sa analizeze oportunitatea oricarei deplasari in strainatate in contextul actual al pandemiei de coronavirus si sa efectueze numai calatoriile care sunt considerate esentiale. "In contextul evolutiei pandemiei de COVID-19 la nivel global,…

- MAE avertizeaza ca romanii care pleaca in strainatate se pot trezi ca țara din care revin este introdusa pe lista celor pentru care se instituie carantina sau pot fi anulate cursele aeriene. Practic, MAE le cere romanilor sa nu mai calatoreasca și sa nu mai plece in concediu. Citeste si: Noi…

- In contextul evoluției pandemiei de COVID-19 la nivel global, precum și al masurilor adoptate de autoritațile romane pentru limitarea raspandirii infecției cu virusul SARS-Cov-2, Ministerul Afacerilor Externe adreseaza cetațenilor romani rugamintea de a evalua oportunitatea efectuarii anumitor deplasari…

- Autoritațile din Bavaria au inițiat o procedura de repatriere voluntara a cetațenilor romani care dețin trei teste negative succesive pentru infecția cu SARS-CoV-2. Au fost repatriați și romanii care inițial au fost testați pozitiv și care au incheiat perioada de izolare prevazuta de legislația germana.…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca, in conformitate cu informatiile comunicate de partea austriaca, autoritatile de la Viena au decis reluarea zborurilor directe intre Romania si Austria incepand sambata, ora 00,00. Potrivit unui comunicat al MAE, decizia a fost luata in baza reevaluarii…

- Autoritatile austriece fac verificari la o ferma din Austria Inferioara, dupa ce mai multi muncitori romani au reclamat conditii dificile de munca si nerespectarea de catre angajator a clauzelor contractuale, anunta Ministerul Afacerilor Externe (MAE), mentionand ca raportul in acest caz urmeaza sa…

- Toți turiștii romani blocați la punctele de trecere a frontierei Kulata/Promachonas și Makaz/Nymfaia au intrat pe teritoriul Greciei, transmite Ministerul Afacerilor Externe. „Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul Ambasadei Romaniei la Atena și a Consulatului General al Romaniei la Salonic,…

- Ministerul Afacerilor Externe a mentionat joi ca vor fi organizate, in perioada 21 - 24 mai, sapte zboruri din state europene pentru aducerea in tara a cetatenilor romani aflati in strainatate cu titlu temporar si care au fost afectati de masurile de restrangere a transportului aerian, adoptate in…