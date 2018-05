Avertismentul meteorologilor! Furtuni devastatoare au avut loc în toată Europa Furtuni devastatoare și fenomene extreme au avut loc in toata Europa, iar Organizația Meteorologica Mondiala au venit cu vești ingrjioratoare. De acum inainte, trebuie sa ne obișnuim cu astfel de fenomene extreme care se vor produce din ce in ce mai des. Locuitorii Vienei au ramas fara cuvinte cand s-au trezit in mijlocul unei tornade. Ceea ce parea a fi o ploaie obișnuita, s-a transformat rapid intr-o furtuna violenta. Astfel de fenomene au fost inregistrate saptamana aceasta și in vestul Germaniei și Olanda. Totul se intampla din cauza schimbarilor climatice, care… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol si foto: antena3.ro

