Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de ninsori și viscol la munte, valabila in perioada 24 decembrie, ora 02:00 – 24 decembrie, ora 14:00. Fenomenele vizate sunt ninsori insemnate cantitativ local la munte și in nord-vest, viscol in zona montana inalta. Vantul…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atentionare cod galben de ninsori moderate cantitativ si intensificari ale vantului, valabila pana luni dimineata, in 13 judete și de asemena, o avertizare cod galen de ceața și polei pentru mai multe zone alea județului Bistrița-Nasaud.…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, vineri, o informare de ninsori, ploi și viscol, valabila pana luni dimineața. In intervalul sambata ora 14.00 – luni ora 8.00, vor fi precipitații in cea mai mare parte a țarii. In cursul dupa-amiezii de sambata (11 decembrie) va ploua mai ales in regiunile…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis marti avertizari Cod galben si portocaliu de vant puternic, lapovita si ninsoare in zona montana si submontana, valabile in intervalul 30 noiembrie – 01 decembrie. Intre 30 noiembrie, ora 20 si 01 decembrie, ora 16, este valabil un Cod galben de vant puternic…

- Iarna pare a-și intra in drepturi incet in zona de munte a Maramureșului. Meteorologii au anunțat azi o informare meteo care este intrata deja in vigoare și care este valabila pana maine seara, ora 20.00. Fenomenele așteptate sunt intensificari temporare ale vantului, precipitații moderate cantitativ…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare de cod portocaliu de ninsori abundente și viscol pentru zona de munte a județului Suceava. Avertizarea este valabila incepand de astazi, 30 noiembrie, de la ora 23:00 și pana pe 1 decembrie, la ora 11:00. Potrivit meteorologilor, in nordul…

- Meteorologii au emis, marți, mai multe avertizari Cod galben și portocaliu de vant puternic, lapovița și ninsoare, care au intrat in vigoare la ora 10.00 și vor fi valabile pana miercuri, la ora 20.00 In unele zone se va depune un strat consistent de zapada. In intervalul menționat, temporar, vantul…

- Meteorologii au emis, marți, mai multe avertizari Cod galben și portocaliu de vant puternic, lapovița și ninsoare,care a intrat in vigoare la ora 10 și va fi valabila pana miercuri, la ora 20. In unele zone se va depune un strat consistent de zapada. In intervalul menționat, temporar, vantul va avea…