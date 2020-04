Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de doar 27 de ani a murit vineri la Spitalul din Piatra Neamț dupa ce a fost infectata cu coronavirus. Tanara avea leucemie și abia iși intalnise iubirea vieții. Alina M. ar fi luat virusul din spital, de la o asistenta medicala, care intrase la randu-i in contact cu un pacient infectat. Și…

- Numarul cazurilor de coronavirus confirmate in lume a depasit 600.000 de la depistarea virusului in urma cu trei luni in China, potrivit cifrelor furnizate de Universitatea Johns Hopkins, scrie The Guardian.Citește și: ULTIMA ORA Toate parcurile din București se vor INCHIDE de sambata…

- Ziarul Unirea Previziune sumbra a doctorului care a vindecat 47 de bolnavi de coronavirus: Vor urma mai multe decese Previziune sumbra a doctorului care a vindecat 47 de bolnavi de coronavirus: Vor urma mai multe decese Previziune intunecata a doctorului Virgil Musta, de la Spitalul Victor Babeș din…

- Italia a anuntat ca restrictiile impuse la nivel national pentru limitarea epidemiei de coronavirus vor fi prelungite si dupa sfarsitul saptamanii viitoare, cand ar fi urmat sa expire. Aproape 3.000 de persoane si-au pierdut viata in Italia, aproape la fel de multe ca in China, de unde a inceput epidemia.…

- Sergiu, in varsta de 25 de ani, a fost primul roman infectat cu coronavirus si tot el a fost cel care a fost primul vindecat. Tanarul a fost externat pe data de 1 martie, insa nu a putut merge la familie, pentru ca acestia se aflau in carantina. Sergiu Sgurescu a declarat ca se gandeste ca nici nu a…

- Profesorul Adrian Streinu Cercel, directorului Institutului ”Matei Balș”, a declarat la Antena 3 ca este pregatit sa il primeasca pe primul roman infectat cu noul coronavirus. Acesta ar urma sa ajunga la institutul din București in cursul dimineții de joi.”Medicii sunt la locul lor, asistentele la locul…

- Alibaba Group a avertizat joi ca veniturile principalelor sale divizii de comert electronic vor scadea in acest trimestru din cauza epidemiei provocate de coronavirus in China, care i-a perturbat lanturile de aprovizionare si livrarile, transmite Reuters, potrivit news.ro.Avertismentul a fost…

- Directoarea pentru pregatirea pentru infectii la nivel global din cadrul organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Sylvie Briand, a facut marti recomandari pentru prevenirea raspandirii virusului din China, relateaza Reuters, conform news.ro.Briand a spus ca persoanele infectate cu coronavirus…