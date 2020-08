Stiri pe aceeasi tema

- Romania ar putea ajunge la 2.000 de cazuri de COVID-19 pe zi, dupa redeschiderea școlilor și a restaurantelor, apreciaza managerul Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș“ din Timișoara, Cristian Oancea, potrivit digi24.ro. Cristian Oancea, managerul Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș…

- Managerul Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara, Cristian Oancea, avertizeaza ca Romania ar putea ajunge la 2.000 de cazuri de coronavirus pe zi, dupa redeschiderea școlilor și a restaurantelor. Medicul a precizat ca, in calitate de parinte, ii este frica sa iși trimita copilul…

- De asemenea, Virgil Musta atrage atenția ca exista o regula a epidemiologiei care spune ca, pentru a opri o pandemie, e nevoie de imunizarea in masa a peste 70% din populație. Virgil Musta a declarat, in interviul acordat HotNews.ro, ca au existat pacienti care dupa ce s-au vindecat au sustinut…

- Primele 35 de flacoane de Remdesivir, medicament antiviral folosit pentru tratarea pacientilor infectati cu SARS-CoV-2, care au forme medii si severe ale bolii si sunt internati in sectia ATI, au ajuns la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara, informeaza Agerpres.Aceasta prima transa…

- Managerul Spitalului „Victor Babeș” din Timișoara, Cristian Oancea, a declarat, vineri, ca Romania risca sa ajunga pe primul loc in Europa la numarul de infectari cu noul coronavirus, riscand „sa...

- Numarul infecțiilor de coronavirus continua sa creasca de la o zi la alta in Romania, iar acest lucru se intampla pentru ca ” “transmiterea comunitara este atat de rapida și de extinsa”, motiv pentru care managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Timișoara, Cristian Oancea, spune ca nu știe cat va…

- "Daca numarul va creste rapid si drastic, pentru binele comunitații, nu vorbim de conspirationiști, cred ca da, e buna instaurarea (starii de urgenta, n.r.)”, spune medicul Cristian Oancea intr-un interviu acordat presei locale din Timisoara. El este managerul Spitalului de Boli Infectioase "Victor…

- Medicul Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara considera, in contextul creșterii numarului de infectari cu noul coronavirus, ca valul doi a inceput „sa loveasca” in anumite parti din tara. „Asistam deja la un val doi in anumite zone ale tarii. Daca ne uitam la Brasov,…