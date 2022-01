Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 19.105 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore si au fost raportate 43 decese, dintre care patru anterioare, a informat, joi, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Este un record al numarului infectarilor de la inceputul pandemiei in Romania.…

- Beatrice Mahler, managerul Institutului „Marius Nasta” din București spune ca sunt multe cazuri de „long Covid” – situația cand infecția trece, dar simptomele și sechelele raman -, iar la spitalul pe care il conduce vin acum mulți pacienți pentru evaluare post-Covid. „Din fericire, o mare parte din…

- „Riscurile de infectare cu orice afecțiune care se transmite pe cale aeriana sunt mai mari in comunitate de cat in spital unde purtarea maștii este obligatorie, indiferent de momentul valului pandemic. Prin urmare, riscul sa ne infectam cu doua virusuri este posibil și acest sezon aduce acest tip de…

- „Riscurile de infectare cu orice afecțiune care se transmite pe cale aeriana sunt mai mari in comunitate de cat in spital unde purtarea maștii este obligatorie, indiferent de momentul valului pandemic. Prin urmare, riscul sa ne infectam cu doua virusuri este posibil și acest sezon aduce acest tip de…

- Estimari privind evolutia valului 5 al pandemiei Foto: commons.wikimedia.org/wiki/File:SARS-CoV-2_without_background.png Autoritațile au anunțat ca au început pregatirile pentru preconizatul val 5 al pandemiei. Situația va fi complicata la noi în țara,…

- Romania a ajuns la 1.788.260 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dupa ce, in ultimul bilanț, cel transmis marți de autoritați, au fost raportate 1.421 de noi imbolnaviri. La ora 11.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri și numarul actualizat de decese,…

- Romania transfera pacienți cu forme grave de COVID in Germania. Este vorba despre șase pacienți in stare critica, intubați, stabili, aflați in unitați sanitare din București care necesita tratament de specialitate in secții de anestezie și terapie intensiva.

- Managerul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din Bucuresti, medicul Beatrice Mahler, a transmis in urma cu puțin timp un nou avertisment cu privire la formele grave cauzate de infecția cu Covid-19. Aceasta a povestit cu mare regret cazul unei tinere de 21 de ani, care a suferit un stop…