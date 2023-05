Stiri pe aceeasi tema

- Mobilizare de proporții in Marea Britanie. Nemulțumiți de salariile care nu mai țin pasul cu inflația, mii de tineri medici intra, incepand de marți, in greva generala. In jur de 350.000 de pacienți ar putea sa fie afectați.

- Mii de tineri medici britanici incep marti o greva de patru zile pentru a reclama salarii mai bune in plina criza a costului vietii, o actiune care pune presiune asupra unui serviciu de sanatate deja la limita, noteaza AFP. ‘Aceasta este cea mai perturbatoare mobilizare din istoria NHS (serviciul public…

- Numarul cazurilor noi de cancer colorectal s-a dublat anul trecut. Daca in 2021, 648 de pacienti au primit acest diagnostic, anul trecut au fost 1291 de cazuri. Medicii oncologi sustin ca boala este tot mai frecventa in randul tinerilor, iar de vina ar fi modul de viata nesanatos.

- Daca nici ție nu iți place amaraciunea unei cești de cafea, atunci probabil ca faci parte din acea categorie de persoane care adauga o multe alte ingrediente, topping-uri și zaharuri pentru a o putea bea. Specialiștii vin, insa, cu un avertisment asupra unui produs care nu ar trebui niciodata pus in…

- Medicii trag un semnal de alarma! Alimentele pastrate prea mult timp la congelator reprezinta un adevarat pericol pentru sanatate, daca nu sunt respectate anumite reguli.Simona Carniciu, medic specialist in Nutriție și Boli Metabolice, a explicat care este perioada sigura pentru pastrarea alimentelor…

- Arestat la finalul anului 2022, alaturi de Tristan, fratele lui, Andrew Tate este de cateva zile in centrul atenției, dupa ce jurnaliștii de la Daily Mail au scris ca ar avea o forma rara de cancer.

- Un antidiabetic face furori pe reteaua sociala TikTok, unde hashtagul #Ozempic a acumulat peste 500 de milioane de vizualizari, datorita proprietatilor sale care ajuta la slabit. Fenomenul ii ingrijoreaza pe medici.

- Numarul membrilor unei familii din Polonia a crescut, in mod considerabil, dupa ce femeia a adus pe lume cinci copii, in același timp. Ea considera ca sarcina a fost un adevarat miracol.Femeia, maritata cu un barbat din Marea Britanie, a nascut cvintupleti, duminica, intr-un spital din Cracovia, un…