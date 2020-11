Medicii romani constata o noua tendința in randul persoanelor infectate cu noul coronavirus. Unii oameni ignora sau chiar neaga primele simptome specifice COVID-19 și inși contuna activitatea in comunitate uneori chiar fara sa poarte masca de protecție. Semnalul de alarma a fost tras de medicul Simin Florescu, director medical al Spitalului "Victor Babes" din Capitala, care precizeaza ca in astfel de cazuri, riscul de transmitere a infecției este extrem de mare.

In aceste condiții, medicul a subliniat ca este foarte important ca oamenii sa nu neglizele ”ideea de boala” și nici riscul…