- De Paște, aproape ca nu exista masa fara bucate din miel. Chiar daca este bogata in fier și proteine ușor digerabile, carnea de miel nu este recomandata tuturor, in meniu. Vezi mai jos ce beneficii iți aduce carnea de miel, dar și cand nu ar trebui consumata, scrie realitatea.

- Cinci rețete cu carne de miel de la Nicolai Tand. Simpaticul chef din juriul emisiunii “Ie, Romanie”, de la Antena 1, a adunat și prezentat pe blogul sau culinar, nicolaitand.ro, rețete inedite și pline de savoare pe care le poți incerca de Paște, daca vrei sa ieși un pic din rutina prepararii carnii…

- Friptura din carne de miel este nelipsita de pe masa de Paște, motiv pentru care iți propunem sa fii pregatita in acest an și sa incerci aceasta metoda pentru a marina carnea de miel, pentru ca aceasta sa fie frageda.

- Carnea de miel este nelipsita de pe masa romanilor cu ocazia Sarbatorilor de Paste. Pentru ca mai este puțin pana ce gospodinele vor pregati mult așteptatele preparate, nu strica sa știm care sunt secretele unei fripturi de miel reușite.

- Persoanele sanatoase pot consuma frecvent astfel de produse, mai ales daca sunt preparate cu mai putina sare. In ciuda efectelor benefice, ele sunt interzise celor cu afectiuni renale severe sau celor cu hipertensiune.

- Telina este o planta medicinala si legumicola care poate atinge o inaltime maxima de un metru si care isi are originile in sudul Europei. Desi are multe vitamine, in unele cazuri este contraindicata, scrie realitatea.net.

