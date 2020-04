Stiri pe aceeasi tema

- Medicii veterinari recomanda proprietarilor de pisici sa tina felinele in casa, pentru a preveni raspandirea noului coronavirus. Reprezentantii Asociatiei Veterinarilor din Marea Britanie spun, totusi, ca „proprietarii nu ar trebui sa se ingrijoreze", potrivit BBC News.„Nu a fost niciun caz…

- Medicii de la Organizația de Sanatate Henry Ford din Detroit, Statele Unite au raportat primul caz de encefalopatie hemoragica necrozanta asociata infecției cu coronavirus, scrie medscape.com.”Pe masura ce numarul de pacienți infectați cu coronavirus crește, medicii ar trebui sa fie atenți…

- Medicii indieni au avertizat ca India trebuie sa se pregateasca pentru un numar uriaș de decese cauzate de coronavirus, dupa ce a fost inregistrat primul caz fatal in mahalaua Dharavi, unde, in acest moment, locuiesc aproximativ 1 milion de persoane, scrie CNN, transmite digi24.ro.

- Covid-19 nu ucide doar varstnicii. Și tinerii au devenit victime ale noului coronavirus, mai ales daca sufereau și de alte boli.In Romania, cea mai tanara persoana decedata din cauza Covid-19 este o femeie de 27 de ani care suferea de diabet. Citește și: Ministrul Sanatații, anunț TERIBIL,…

- Germania are peste 58.000 de pacienți cu Covid-19, iar duminica dimineața bilanțul arata 455 de decese. Oamenilor li s-a recomandat sa stea in case, sunt interzise ieșirile in grupuri, dar “strazile nu sunt impanzite de poliție, nici de militari cu mainile pe arme. Lumea e destul de relaxata aici”,…

- Dupa medicii francezi, și doctorii din Statele Unite avertizeaza ca pierderea mirosului, dar și a gustului poate fi adaugata pe lista simptomelor de Covid-19, relateaza CNN. Simptome ca anosmia, adica lipsa mirosului, și ageuzia, adica dispariția totala a simțului gustului, sunt doua simptome ce pot…

- De luni, Spitalul Clinic Colentina a inceput sa se pregateasca sa primeasca pacienți infectați cu coronavirus, dar medicii de la Terapie Intensiva reclama lipsa echipamentului de protecțieSpitalul Colentina a devenit de luni prima unitate medicala ”generalista” care va prelua exclusiv cazuri de infectare…