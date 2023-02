Avertismentul lui Zelenski: „Dacă se aliază China cu Rusia va fi război mondial” Președintele Ucrainei avertizeaza ca un eventual sprijin consistent din partea Chinei va duce conflictul dintre Kiev și Moscova la un razboi mondial. „Pentru noi este important ca China sa nu sprijine Federatia Rusa in acest razboi”, a indicat Zelenski in interviul acordat cotidianului german Die Welt. „De fapt, as vrea sa fie alaturi de noi. Dar, deocamdata nu cred ca este posibil”, a adaugat presedintele ucrainean. „Insa vad o oportunitate pentru China de a face o evaluare pragmatica asupra a ceea ce se intampla aici. Pentru ca daca China se aliaza cu Rusia, atunci va fi un razboi mondial, si… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

