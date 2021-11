Avertismentul lui Valeriu Gheorghiţă: 'Nu e finalul valului patru' Presedintele Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19, Valeriu Gheorghita, a declarat marți ca nu trebuie promovat mesajul conform caruia valul patru al pandemiei ar fi "in curs de rezolvare". "Cred ca situatia epidemiologica tinde sa devina stabila, dar in niciun caz nu este finalul valului patru. Ne-am fi dorit sa fie acest lucru, dar ne uitam si ce se intampla in Europa si vedem ca sunt deja multe alte tari in care se inregistreaza o crestere importanta a numarului de cazuri. Problema este ca in tarile cu o rata mare de acoperire vaccinala,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19, Valeriu Gheorghita, estimeaza ca reinceperea scolii ar putea genera cresterea numarului de infectari cu SARS-CoV-2. Intrebat, in cadrul unei conferinte de presa sustinute la Palatul Victoria, daca…

- Numarul de infectari cu COVID risca sa creasca odata cu revenirea elevilor in banci, intrucat ”acest lucru s-a intamplat de fiecare data” cand școlile au fost deschise, potrivit unei prognoze facute marți de Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare impotriva COVID. Medicul mai considera…

- Presedintele Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19, Valeriu Gheorghita, a declarat marti ca daca se mentine ritmul actual de vaccinare, pana la finele anului vor fi imunizati 8,5 milioane de romani, dar a subliniat ca aceasta rata este „total insuficienta”.…

- Presedintele Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19, Valeriu Gheorghita, a declarat marti ca daca se mentine ritmul actual de vaccinare, pana la finele anului vor fi imunizati 8,5 milioane de romani, dar a subliniat ca aceasta rata este "total insuficienta"."In…

- Aproximativ 52.000 de persoane au fost vaccinate weekend-ul trecut la maratoanele vaccinarii desfasurate in municipiul Bucuresti si in 14 judete, a declarat, marti, presedintele Comitetului de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV), Valeriu Gheorghita.

- Valeriu Gheorghita, șeful Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV), s-a plans ca structura pe care o conduce nu a avut la dispozitie fonduri pentru organizarea unei campanii de informare privind beneficiile vaccinarii. „Nu s-au alocat bani, sau…

- Vin vesti proaste din partea medicilor in ceea ce priveste noul val de pandemie. Daca tulpinile care au circulat in valurile pandemice anterioare au afectat mai mult varstnicii si bolnavii cronic, iata ca infectia cu varianta Delta tinde sa afecteze mai mult tinerii, adolescentii si copiii. In plus,…

- Ne aflam in valul patru al pandemiei de COVID-19. In conditiile in care numarul pacientilor confirmati pozitiv crește semnificativ, spitalele se pregatesc pentru internari in masa, in perioada urmatoare. Și mai ingrijorator este faptul ca, potrivit specialiștilor, varianta Delta tinde sa devina dominanta…