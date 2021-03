Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei ATI din Ministerul Sanatatii, prof.dr. Dorel Sandesc, anunta ca medicii vor demisiona in bloc daca li se va taia salariul si se vor organiza in societate care va acorda servicii de specialitate spitalelor, pe baza de contract.

- Valeriu Gheorghița spune ca nu are intenția sa demisioneze de la conducerea Comitetului Național de Coordinare a Activitaților privind Vaccinarea anti-COVID-19 și ca va pleca din funcție doar atunci cand premierul ii va cere acest lucru. Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare a vorbit, miercuri…

- Premierul Florin Cițu raspunde criticilor legate de bugetul alocat Sanatații, acuzand ca exista oameni care vorbesc in spațiul public „fara sa ințeleaga cum se face un buget, fara sa știe cum se aloca un buget și arunca aceste informații”.„Vorbesc in spațiul public fara sa ințeleaga cum se face un buget,…

- Astazi, 12 ianuarie, intre orele 12:00 – 13:00, Federația Sanitas organizeaza un protest in fața Prefecturii in urma refuzului Guvernului de a acorda salariile cuvenite pentru anul 2021 angajațiilor din domeniul Sanatații și Asistenței sociale. „Refuzul Guvernului de a respecta legea și de a acorda…