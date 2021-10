Avertismentul lui Rafila: Depăşirea capacităţii de tratare a pacienţilor este foarte aproape Medicul Alexandru Rafila a declarat duminica, la Digi24, ca in urmatoarele doua - trei saptamani se va atinge nivelul de 20.000 de cazuri pe zi, dar nu acest numar este relevant, ci numarul persoanelor care ajung la spital si al celor care vor avea nevoie de sectiile de ATI.„Saptamana asta probabil ca vom avea o medie saptamanala de 9.000 de cazuri, peste o saptamana vom avea 13.000- 14.000 de cazuri, spre sfarsitul saptamanii viitoare. Aceasta cifra de care toata lumea este speriata, de 20.000 de cazuri pe zi, este posibil sa fie atinsa in urmatoarele doua-trei saptamani”, a declarat Alexandru… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

