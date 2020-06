Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat Raed Arafat a declarat intr-un interviu care va fi difuzat sambata la Digi24 ca aceste zile sunt cruciale pentru evoluția epidemiei de coronavirus in Romania. El și-a susținut afirmația cu calcule matematice care arata ca masurile de relaxare se suprapun in aceasta perioada pe un…

- (foto: World Economic Forum) Hotararea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta prin care se instituie starea de alerta pentru urmatoarele 30 de zile a fost publicata, vineri noapte, in Monitorul Oficial. Astfel, Romania a intrat, incepand cu 15 mai, in starea de alerta, transmite G4Media . Toate…

- CORONAVIRUS ROMANIA. Raed Arafat anunta ca nu va fi o relaxare totala dupa 15 mai. "Ieri s-au aplicat amenzi din partea Poliției de la Popești Leordeni. Se vindeau mici la coada, fara a se respecta distanțararea sociala. Mai avem doua saptamani pana la relaxarea masurilor, sa nu ne batem joc de ce…

- Și Ministrul Economiei a dat asigurari ca turismul, cel mai afectat sector al economiei, va beneficia de un pachet de ajutor. Ministrul Finantelor Publice, Florin Cațu, intentioneaza sa organizeze saptamana viitoare o intalnire cu organizatiile reprezentantive din turism pentru a gasi masuri suplimentare…

- Ministrul Sanatații a avertizat ca acest sfarșit de saptamana, perioada 1-3 mai, ar putea fi un moment crucial in evoluția epidemiei de coronavirus din Romania, care ar putea duce chiar la intarzierea mult așteptatele masuri de relaxare incepand de la 15 mai.”Mergem inca spre varful epidemiei de…

- Șeful Departamentul pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a spus ca perioada de incubație este de pana la 14 zile și in aceste zile ar putea sa apara cazuri care sa fie corelate cu perioada de Paște. "Așteptam sa vedem,. Acum suntem in perioada in care pot sa inceapa sa apara cazurile,…

- Aplicarea legii si controlul respectarii acesteia prin intermediul sistemului judiciar trebuie sa functioneze pe principiile statului de drept chiar si in situatii de criza, sustine deputatul USR de Constanta, Stelian Ion.De aceea, spune parlamentarul, Forumul Judecatorilor din Romania si Initiativa…

- Managerul institutului ”Matei Balș” se declara stupefiat de comportamentul romanilor din perioada sarbatorilor de Paște, lansand un avertisment extrem de dur cu privire numarul persoanelor care vor ajunge la terapie intensiva. Adrian Streinu-Cercel, managerul institutului ”Matei Balș”, a lansat o…