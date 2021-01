Stiri pe aceeasi tema

- Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat, vineri, dupa ședința Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgența in care s-a luat decizia relaxarii masurilor in București ca daca cifrele vor crește in urmatarea perioada „masura va fi inversata”. „Daca se va observa ca va incepe o creștere și…

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) a decis ridicarea mai multor restricții in Capitala, incepand de luni, 25 ianuarie. Decizia vine dupa ce trei zile la rand incidenta infectarii cu COVID-19 s-a situat sub 3 la mia de locuitori. „Este a treia zi consecutiva cu incidența…

- Ultimul bilanț al epidemiei de coronavirus arata ca rata infectarilor a scazut in anumite județe. Arad, Botoșani, Calarași și Iași sunt acum incadrate in „zona verde”. In Arad, Botoșani, Calarași și Iași rata de infectare cu noul coronavirus este de sub 1,5 la mie. Incidența cumulata a cazurilor este…

- București și județele Cluj, Ilfov și Timiș raman in scenariul roșu al pandemiei, cu o rata a infectarilor in creștere fața de ziua anterioara. Incidența se afla, de altfel, in creștere in toata țara, un efect așteptat al sarbatorilor de iarna.

- In ultimele 24 de ore au fost imunizați impotriva noului coronavirus un numar de 1.367 de romani. Niciuna din persoanele vaccinate nu a avut reacții adverse. Pana in prezent, in Romania au fost vaccinate 11.656 de persoane. In total, dintre cei 11.656 de imunizati, 26 au avut reactii adverse, comune…

- Premierul interimar, Nicolae Ciuca, a precizat in ședința de Guvern ca piețele din București vor fi verificate de autoritați. Totul in contextul in care șeful DSU, Raed Arafat, a precizat ca situația cazurilor Covid-19 din Capitala este una dificila. „O sa avem o presiune mai mare pe zona…

- Politica fiscala in Romania a fost stimulativa in 2020 si va ramane stimulativa in 2021, in cea mai mare parte a anului, a declarat Florin Cițu, ministrul Finanțelor. Acesta a aratat ca se dorește intrarea intr-o zona de neutralitate, adica fara stimulente fiscale, la finalul anului viitor, astfel incat…

- In ședința de luni a Comitetului pentru Situații de Urgența se va stabili modul de funcționare al școlilor care in prezent funcționeaza in scenariul roșu și daca unitațile de invațamant din Capitala se vor redeschide sau nu. In ședința CNSU de luni se va stabili daca școlile din Capitala raman inchise…