Medicul Virgil Musta de la Spitalul Victor Babeș din Timișoara avertizeaza ca in urmatoarele saptamani situația se va agrava, in condițiile in care, ieri, din cauza lipsei de locuri la ATI, șase pacienți infectați cu coronavirus in stare grava au decedat. "Este plin atat la ATI, cat și la secția de infecțioase. Nu știu daca […]