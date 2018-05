Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a estimat ca ar putea urma un razboi daca omologul sau american, Donald Trump, decide retragerea SUA din acordul prin care Iranul a acceptat sa-si sisteze programul nuclear in schimbul relaxarii sanctiunilor internationale, informeaza duminica agentia Reuters. 'Am…

- Noul sef al diplomatiei americane, Mike Pompeo, ii va intalni in acest weekend pe conducatorii sauditi si israelieni pentru a-i informa asupra proiectelor presedintelui Donald Trump privind acordul nuclear cu Iranul, scrie AFP. Pompeo a sosit sambata la Riad, prima etapa a unui turneu in Orientul Mijlociu…

- Propunerile prezentate de catre presedintele francez, Emmanuel Macron, privind programul nuclear iranian se bazeaza pe acordul international existent, dar ar adauga unele elemente noi, a indicat joi un inalt oficial german, citat de agentia Reuters. El s-a exprimat inainte de plecarea…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat ca se asteapta ca omologul sau american, Donald Trump, sa retraga SUA din acordul nuclear cu Iranul, informeaza site-ul cotidianului The Independent, conform Mediafax.La finalul vizitei sale de trei zile la Washington, presedintele francez a…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a sosit luni la Washington, într-o vizita de stat - prima gazduita de omologul sau american, Donald Trump, de la preluarea mandatului - informeaza Reuters.

- China și Rusia vor bloca orice incercare de a "sabota" acordul nuclear semnat in 2015 cu Iranul, a avertizat luni șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, care a calificat drept "inacceptabila" orice revizuire a textului, in condițiile in care Donald Trump amenința cu retragerea Statelor Unite, scrie…

- Viitorul secretar de Stat american Mike Pompeo a incercat joi, in cadrul audierii sale in Congres, sa scape de eticheta de „adept al liniei dure“, insa si-a afisat fermitatea fata de rivalii Statelor Unite, in plina confruntare cu Rusia pe tema Siriei, relateaza AFP, potrivit news.ro.

- Generalul Joseph Votel, seful Comandamentului Central al Statelor Unite (CENTCOM), a declarat ca acordul nuclear cu Iranul este in continuare in interesul SUA, afirmatia oficialului american contrazicand parerea presedintelui Donald Trump care sustine ca este un acord "teribil".