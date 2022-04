Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Tadici, antrenorul celor de la HC Zalau, are un mesaj critic pentru șefii handbalului romanesc, cu o saptamana inaintea alegerilor care vor stabili noul președinte al Federației. Federația Romana de Handbal (FRH) iși va alege președintele pentru urmatorii patru ani la finalul lunii aprilie.…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) și Agenția de sanatate a UE au emis avertismente altor țari de alerta in urma creșterii cazurilor de boala hepatica severa de cauza necunoscuta, la copii, in Marea Britanie, transmite Euronews. Agențiile de sanatate publica din Marea Britanie investigheaza 74 de…

- Alegerile pentru conducerea Federației Romane de Handbal (FRH) au intrat in linie dreapta, iar actualul președinte Alexandru Dedu, impus de Victor Ponta, mai vrea un mandat de patru ani, dupa ce opt ani a ingropat acest sport in mediocritate și anonimat, in timp ce el a prosperat pe spatele handbalului.…

- Gheorghe Tadici, antrenorul celor de la HC Zalau, care duminica a implinit 70 de ani, a vorbit despre alegerile la FRH ce urmeaza la finalul lui aprilie. Antrenorul veteran a avut parte de mai multe suspendari și amenzi in ultima perioada din partea Federației Romane de Handbal, dupa ce și-a bruscat…

- Gheorghe Tadici, unul dintre cei mai mari antrenori ai handbalului romanesc, implinește astazi 70 de ani. Gazeta Sporturilor a pregatit un interviu special, de pe proporții, in ediția de luni. Tadici, omul care a stat pe banca naționalei feminine la ultima mare performanța, argintul mondial din 2005,…

- CS Minaur a trait periculos azi, 16 martie, in polivalenta baimareana in fața celor de la HC Zalau. Baimarencele s-au impus la un gol diferența, scor 25-24, meciul de azi contand pentru etapa cu numarul 18 al Ligii Florilor. Minar s-a impus in ultimele secunde, ori asta inseamna ca meciul nu a fost…

- Dezastrul handbalului romanesc și mocirla in care s-a scufundat poarta un singur nume: Alexandru Dedu. De opt ani de cand Dedu este președintele Federației Romane de Handbal (FRH) a disparut respectul pentru cei care au facut marile performanțe, nu mai conteaza jucatorul și antrenorul ci doar arbitrii.…