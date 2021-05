Avertismentul lui Cîțu după o discuție cu Nicușor Dan: Bugetul naţional nu va susţine un derapaj la Bucureşti ​Premierul Florin Cîtu a subliniat marti ca este important sa fie adoptat cât mai repede un buget al Capitalei, mentionând ca nu vor fi sustinute de la bugetul national întârzieri care sa duca la incapacitati de plata.

"Am avut discutii si cu domnul primar general. Eu stiu situatia de la Bucuresti, am lucrat cu domnul primar general si anul trecut pentru a rezolva câteva dintre problemele de buget de anul trecut. Am construit bugetul anul acesta împreuna. Este foarte important sa avem un buget cât mai repede la Bucuresti. Mesajul meu este… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

