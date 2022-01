Stiri pe aceeasi tema

- Bill Gates a emis un avertisment cu privire la pandemii mult mai grave decat Covid-19, in timp ce a cerut guvernelor sa contribuie cu miliarde de dolari pentru a se pregati pentru urmatorul focar global. Gates a declarat ca, in timp ce variantele Omicron și Delta ale coronavirusului au fost unele dintre…

- Bill Gates face apel la guverne sa contribuie cu miliarde de dolari pentru a se pregati pentru urmatoarea epidemie globala, in timp ce lanseaza un avertisment cu privire la pandemii mult mai grave decat COVID-19. Magnatul susține ca, in ciuda faptului ca variantele Delta și Omicron sunt cele transmisibile…

- Grupul farmaceutic american Moderna Inc a anuntat luni ca se asteapta in acest an la vanzari record, de aproximativ 18,5 miliarde de dolari, din contractele pentru vaccinul sau COVID-19. Compania Moderna estimeaza vanzari record, de aproximativ 18,5 miliarde de dolari, din contractele pentru vaccinul…

- Simptomele normale de coronavirus sunt deja cunoscute in toata lumea: tuse continua, febra și pierderea mirosului și a gustului. Totuși, de la apariția variantei Omicron, simptomele de infectare sunt altele. Avand in vedere ca numarul persoanelor infectate cu Omicron e in creștere, e important ca oamenii…

- Responsabili din domeniul sanatatii in Regatul Unit au anuntat duminica o crestere a nivelului de alerta pentru Covid din cauza unei ”cresteri rapide” a cazurilor de infectare cu varianta Omicron, relateaza AFP. Nivelul creste de la trei la patru, fiind al doilea cel mai inalt nivel si indica faptul…

- In unele zone din Africa de Sud, virusul se raspandește mult mai rapid, comparativ cu alte perioade, dar oficialii susțin ca eficacitatea vaccinurilor este ”incurajatoare”, transmite Sky news. Numarul cazurilor de coronavirus a crescut cu pana 400% in unele zone ale Africii de Sud. Totuși, Ministrul…

- Vaccinul israelian obține cel mai inalt nivel de siguranța pentru a demara studiul de faza 2b/3 și este evaluat contra variantei Omicron, anunța The Jerusalem Post. Nrx Pharmaceuticals a anunțat ca va continua studiile referitoare la vaccinul BriLife dezvoltat in Israel, dupa ce studiul de faza 2 s-a…

- Miliardarul american Bill Gates vine cu o noua predicție și recomanda oamenilor sa se pregateasca și de pandemii, dar și de posibile atacuri teroriste cu arme biologice, care ar putea fi chiar mai periculoase decat raspandirea coronavirusului, transmite BBC. Bill Gates spune, intr-un interviu pentru…