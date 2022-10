Avertismentul lui Biden pentru Vladimir Putin: Folosirea armei nucleare tactice ar putea aduce “apocalipsa”

Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden a avertizat ca lumea s-ar putea confrunta cu „Armagedonul” daca Vladimir Putin folosește o arma nucleara tactica pentru a incerca sa caștige razboiul din Ucraina. Cetațeni ruși care se tem de conscripție evadeaza cu barca pe o insula din Alaska, noteaza The Guardian. Președintele SUA a vorbit…

- Presedintele american Joe Biden a apreciat ca amenintarile ruse de a folosi arme nucleare in conflictul din Ucraina pun lumea in pericol de "Armageddon" pentru prima data de la criza rachetelor din Cuba, in plina desfasurare a Razboiului Rece. Este un avertisment dur cu privire la pericolele din spatele…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat ca este pregatit sa foloseasca arme nucleare pentru a apara teritoriul rusesc, ceea ce ridica temerea ca ar putea folosi o arma nucleara mica sau „tactica” in Ucraina. Președintele SUA, Joe Biden, l-a avertizat ca o astfel de acțiune ar reprezenta cea…

- Președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret privind mobilizarea parțiala in Rusia. Masurile de mobilizare vor incepe pe 21 septembrie. Decretul prevede masuri suplimentare pentru indeplinirea ordinului de aparare a statului. Recruții vor fi obligați sa urmeze o pregatire militara. Știrea va fi…

- Presedintele american Joe Biden l-a avertizat din nou pe omologul sau rus Vladimir Putin sa nu foloseasca armele chimice sau nucleare in Ucraina. Avertismentul, un extras din emisiunea 60 Minutes care va fi difuzata duminica pe CBS, a fost dat publicitații in avans.

- Presedintele SUA, Joe Biden, si premierul israelian Yair Lapid s-au angajat joi sa nu permita Iranului sa se doteze cu arme nucleare, intr-o declaratie adoptata in prima vizita a lui Biden in Israel in calitate de sef de stat, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Presedintele SUA, Joe Biden, si premierul israelian Yair Lapid s-au angajat joi sa nu permita Iranului sa se doteze cu arme nucleare, intr-o declaratie adoptata in prima vizita a lui Biden in Israel in calitate de sef de stat, relateaza Reuters. „Declaratia de la Ierusalim”, prezentata media inaintea…

- Presedintele american Joe Biden si premierul israelian Yair Lapid s-au angajat joi sa nu permita Iranului sa se doteze cu arme nucleare, intr-o declaratie adoptata in prima vizita a lui Biden in Israel in calitate de sef de stat.