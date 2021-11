Avertismentul lui Arafat: ”Oamenii să fie foarte atenţi. Conţinutul poate să fie periculos” Secretarul de stat Raed Arafat a avertizat, vineri, in privința riscului la care se supun persoanele care cumpara medicamente de pe internet sau din locuri neautorizate. El a fost intrebat, intr-o conferinta de presa, ce risca cei care se trateaza acasa cu antivirale cumparate de pe piata neagra a medicamentelor. Arafat a explicat ca aceste așa-zise medicamente ar putea sa faca mai mult rau, iar capsulele cumparate de pe internet … sa fie umplute cu creta sau faina. “Piata antivirala ilegala, clar este in atentia colegilor de la Politie si se iau masuri si se fac actiuni in acest sens. Clar ca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

