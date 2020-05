Avertismentul lui Alexandru Rafila! Elevii, în pericol la Bacalaureat? Vești noi pentru elevii care urmeaza sa susțina examenul de Bacalaureat in acest an. Profesorul Alexandru Rafila a vorbit despre pericolul la care se vor expune aceștia in momentul in care vor da probele. Potrivit acestuia, nu exista niciun risc, deoarece elevii care vor susține Bacalaureatul au o varsta destul de inaintata și ințeleg aplicarea și respectare masurilor de protecție. „Nu cred ca exista acest risc. Nu discutam despre copii foarte mici, ci despre absolvenți de liceu, care au 18-19 ani. Nu cred ca se pune problema sa nu ințeleaga cum trebuie aplicate și respectate anumite norme ce… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- RESITA – Desi nu este obligatoriu sa mearga la scoala, peste 95 la suta dintre elevii caraseni din anii terminali si-au exprimat dorinta de a participa la cursurile de pregatire! Incepand de marti, 2 iunie si pana in data de 12 iunie, elevii care vor sustine Evaluarea Nationala si cei care vor da Bacalaureatul…

- Elevii de clasa a VIII-a incheie anul școlar pe 5 iunie, data pana la care vor avea și mediile incheiate și vor fi și inscriși de școli la examenul de Evaluare Naționala. Absolvenții de gimnaziu din seriile anterioare se pot inscrie la examenul din acest an in aceeași perioada cu cei din seria curenta,…

- Ministrul Educației a declarat ca este posibil ca elevii sa nu se intoarca la școala in luna septembrie. Monica Anisie a expliocat și cum se vor da Bacalaureatul și Evaluarea Naționala in acest an, in contextul epidemiei de coronavirus.

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat luni ca gradinițele, școlile și universitațile nu se mai deschid in acest an școlar, dar situația școlara se incheie cu notele de acum. Vor putea merge la școala doar elevii din clasele terminale, intre 2-12 iunie, pentru a se pregati pentru examenele nationale.…

- Scolile raman inchise pana pe 12 iunie, ultima zi a acestui an scolar, si se vor redeschide in luna septembrie, pentru anul scolar 2020 2021. Pentru acest an scolar, elevii vor avea mediile incheiate cu notele pe care le au acum, dar minim doua calificative sau note. Nu se vor mai sustine teze. In cazuri…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat luni, dupa ședința de la Cotroceni, ca școlile nu se vor mai redeschide pana la toamna, anunțand cateva excepții: „Anul școlar se va termina pe 12 iunie. Pana atunci vor continua cursurile la distanța, mediile vor fi incheiate cu notele pe care le au acum. In cazuri…

- Klaus Iohannis a anunțat, luni, ca gradinițele, școlile și universitațile nu se vor mai redeschide in actualul an școlar. Singura excepție va fi facuta pentru elevii din anii terminali care vor putea reveni in școli intre 2 și 12 iunie, in numar restrans de maximum 10 copii, pentru a fi pregatiți pentru…

- Nelu Tataru a spus ca profesorii și elevii vor fi obligați sa invețe in schimburi și sa poarte elemente de protecție, iar salile de curs sa fie dezinfectate. "Spre sfarșitul lunii mai, poate la inceputul lui iunie, sa ne gandim și la partea școlara, dar sa ne gandim, totuși, cu niște precauții,…