- Alexandru Rafila, membru in Comitetul Executiv al OMS și președinte al Societații Romane de Microbiologie a declarat la Digi24 ca Romania se afla in `zona galbena' cu o rata de transmitere a virusului de 0,9. "E o valoare calculata pentru majoritatea țarilor din regiunea europeana a OMS, suntem in zona…

- Profesorul Alexandru Rafila, membru in Comitetul Executiv al OMS, spune ca rata de transmitere a virusului este acum in Romania de 0,9 și ar fi bine sa ramana la acest nivel și dupa masurile de relaxare sau macar sa nu creasca. Acesta a precizat ca masurile luate de autoritați sunt importante, dar rezultatul…

- Alexandru Rafila, președintele Societații Romane de Microbiologie, a vorbit la Antena3 despre miturile legate de coronavirus. Potrivit unui studiu facut recent, daca 90% din populație utilizeaza corect masca de protecție, transmiterea virusului scade și epidemia dispare, a spus...

- Profesorul Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații și președinte al Societații Romane de Microbiologie, a explicat daca te poți infecta cu noul coronavirus, in piscina.

- Un al doilea val de imbolnaviri cu coronavirus ar putea aparea in cursul sezonului rece, este de parere Profesorul Alexandru Rafila, presedintele Societatii Romane de Microbiologie, insa acesta spera ca pana atunci sa avem deja un tratament. Specialistii americani avertizeaza insa asupra riscurilor…

- Profesorul Alexandru Rafila, președintele Societații Romane de Microbiologie, a vorbit la Antena 3 despre efectele medicamentului Remdesivir, testat in SUA pentru pacienții cu coronavirus. Peste 100 de pacienți din diferse țari ale lumii, tratați cu medicamentul inovativ american, Remdesivir, care…

- Alexandru Rafila, presedintele Societatii Romane de Microbiologie, a declarat la Antena3 ca pana la finalul lunii aprilie Romania ar putea avea pana la 14.000 de cazuri de coronavirus. „Este imperios necesar sa ne gandim la modul in care vom functiona dupa aceasta perioada”, a spus Rafila. Pana in…

- Vaccinul antigripal va preveni co-infectia, in toamna sau in iarna, cu virusul gripal si cu noul coronavirus, a declarat, marti, Alexandru Rafila, presedintele Societatii Romane de Microbiologie. "Vaccinul care probabil o sa fie extrem de solicitat in acest an este vaccinul gripal, care, dincolo…