- Orice tara care isi pune la dispozitia Ucrainei aerodromurile pentru atacuri asupra Rusiei poate fi considerata ca a intrat in conflict, a declarat, duminica, purtatorul de cuvant al Ministerului Apararii rus, Igor Konasenkov, relateaza Reuters. „Folosirea retelelor de aerodromuri ale acestor tari pentru…

- Rusia ar fi dispusa sa se așeze la masa negocierilor cu reprezentanții Ucrainei, susține Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, citat de unian.net. Conform acestuia, Rusia gata sa trimita o delegație la Minsk pentru a negocia cu Ucraina. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov,…

- Mai multe explozii au fost auzite in jurul orei 16:15 GMT (18:15, ora Romaniei) in centrul orasului Donetk, care este condus de separatistii pro-rusi din estul Ucrainei, a declarat un martor pentru Reuters. Natura exploziilor ramane sa fie stabilita. Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat, luni,…

- Ucraina ar putea renunța la candidatura sa la NATO pentru a evita un razboi cu Rusia, a afirmat ambasadorul ucrainean în Marea Britanie, scrie Agerpres. O asemenea evolutie ar fi o concesie majora fata de Moscova, în raspuns la desfasurarea de trupe rusesti la granitele Ucrainei,…

- Președintele francez Emmanuel Macron va vedea daca președintele rus Vladimir Putin dorește „consultari sau confruntare” cu privire la Ucraina, in cadrul unei convorbiri telefonice are va avea loc astazi, potrivit Reuters. Moscova a adunat trupe in apropierea Ucrainei și a cerut garanții de securitate…

- Șeful marinei germane a demisionat sâmbata dupa ce a fost criticat pentru ca a spus ca președintele rus Vladimir Putin merita respect, iar Kievul nu va recâștiga niciodata Crimeea anexata de la Moscova, relateaza Reuters. „I-am cerut ministrului Apararii Christine Lambrecht sa…

- SUA si Rusia au incheiat consultarile in domeniul securitatii de la Geneva, a anuntat luni Departamentul de Stat american, relateaza Reuters.Ambele parti urmeaza sa sustina briefing-uri pentru presa dupa negocierile in privinta carora Washingtonul a sperat ca ar putea elimina pericolul unei noi invazii…