Avertismentul Interpol - Ucraina ar putea deveni un rezervor de arme pentru infractori Un numar mare de arme trimise in Ucraina vor ajunge in mainile infractorilor din Europa si nu numai, a afirmat miercuri directorul general al Interpol, care a cerut statelor sa se intereseze de urmarirea acestor arme, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

