Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Sanatate Publica nu recomanda utilizarea lampilor UV pentru dezinfectia suprafetelor in unitatile de invatamant cu scopul limitarii transmiterii COVID 19, noteaza news.ro. ”Intrucat accidentele survenite in urma utilizarii lampilor UV in unitatile de invatamant sunt…

- Institutul National de Sanatate Publica nu recomanda utilizarea lampilor UV pentru dezinfectia suprafetelor in unitatile de invatamant cu scopul limitarii transmiterii COVID-19. "Intrucat accidentele survenite in urma utilizarii lampilor UV in unitatile de invatamant sunt tot mai dese, precizam ca specialistii…

- Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) atrage atenția ca accidentele in urma folosirii lampilor cu raze ultraviolete sunt tot mai frecvente in școli și transmite ca metoda dezinfecției cu UV nu reprezinta o opțiune pentru dezinfectarea salilor de curs in unitațile de invațamant, informeaza hotnews…

- Fondatorul Microsoft, Bill Gates, a recunoscut intr-un interviu ca nu a investit in Bitcoin si nici nu are de gand sa o faca, scrie BBC . El a spus ca prefera sa investeasca in companii care lanseaza produse revolutionare, precum cele care au dezvoltat vaccinul impotriva malariei. Miliardarul a declarat…

- Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) atrage atenția ca accidentele in urma folosirii lampilor cu raze ultraviolete sunt tot mai frecvente in școli și atrage antenția, printr-un comunicat de presa citat de HotNews , ca metoda dezinfecției cu UV nu reprezinta o opțiune pentru dezinfectarea salilor…

- Rusia a inregistrat primele cazuri de transmitere a gripei aviare, tulpina AH5N8, de la pasari la om și a raportat acest lucru Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS). Anunțul a fost facut sambata de sefa agentiei sanitare ruse Rospotrebnadzor, Anna Popova, transmit Reuters si AFP, potrivit Agerpres.

- Mai multi elevi din Galati au acuzat probleme oculare, unii dintre ei ajungand la spital, dupa ce in clasa in care invata a fost lasata in functiune o lampa UV, menita a dezinfecta incaperea. Patru copii au ajuns la spital cu probleme la ochi, iar alti 10 au reclamat usturimi si dureri oculare, informeaza…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu In analiza de ieri am greșit. Și imi cer public scuze. Am afirmat ca in doua zile au fost vaccinate opt mii de persoane și ca au ramas doua mii de doze nefolosite, care sunt depozitate la Institutul Cantacuzino. Total fals. Institutul Național de Sanatate Publica ne-a comunicat…