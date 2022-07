Stiri pe aceeasi tema

- Incetarea livrarilor de gaze rusesti ar provoca o recesiune severa in Europa de Est si Italia, daca tarile din intreaga lume vor decide sa isi acumuleze propriile lor rezerve limitate, a avertizat marti Fondul Monetar International, in incercarea de a incuraja solidaritatea intre state, scrie ft.com.

- O criza grava in Italia amenința Uniunea Europeana, aflata in prezent sub presiunea razboiului din Ucraina, a penuriei de energie și a inflației. Ultimul lucru de care Europa are nevoie in acest moment este instabilitatea la Roma, cu consecințele binecuno

- Incetarea livrarilor de gaze rusesti catre Germania va provoca un soc fara precedent in economia germana, iar guvernul va trebui din nou sa ridice restrictiile privind nivelul datoriei publice, a transmis joi agentia de stiri Bloomberg.

- Penuria de gaze ar putea pune Europa in situația in care "nici macar cu bani nu vei putea obține energie electrica", a declarat premierul muntenegrean. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Europa trebuie sa se pregateasca pentru situația in care Rusia va opri la iarna toate exporturile de gaze in regiune, a avertizat șeful Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), care a cerut guvernelor sa lucreze la reducerea consumului și sa nu inchida centralele nucleare, scrie The Guardian. Fatih…

- Oprirea brusca a exporturilor de gaze rusesti ar putea provoca o recadere a economiilor din Europa emergenta, Asia Centrala si Africa de Nord la nivelul de dinaintea pandemiei, a avertizat marti Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), transmite Reuters.