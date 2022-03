Avertismentul fermierilor. Uleiul de floarea soarelui va deveni un produs de lux Fermierii susțin ca prețurile foarte mari la ulei se vor resimți din septembrie, dupa noua recolta de floarea soarelui. Motorina s-a dublat, produsele de protecție a plantelor au o creștere de cel puțin 200%, ingrașamintele s-au scumpit cu 500%, iar estimarile pentru vanzarea semințelor de floarea soarelui sunt de 700 de dolari pe tona, fața […] The post Avertismentul fermierilor. Uleiul de floarea soarelui va deveni un produs de lux first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

