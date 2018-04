Stiri pe aceeasi tema

- Torentii formati zilele trecute pe raul Buzau au produs mari pagube la infrastructura podurilor de la Vadu Pasii, judetul Buzau, care leaga Capitala de Moldova. Apa mare a afectat pragul de fund amenintand inclusiv podul de cale ferata. Un reprezentant al Regionalei CF Galati a fost la sedinta Comitetului…

- Polițiștii locali din Buzau au luat la pas, astazi, trotuarele din municipiu, ca sa vada daca proprietarii și-au indepartat zapada din fața caselor. Nu s-au dat amenzi, insa oamenii au fost avertizați ca pe viitor vor fi sancționați daca nu respecta hotararea Consiliului Local care ii obliga pe proprietari…

- Situație disperata pentru o femeie din Dambroca, județul Buzau, pentru care viața a devenit un coșmar din cauza fratelui alcoolic. Nemernicul iși bate sora cu bestialitate in fiecare zi și ii fura alocația fetiței acesteia pentru bautura. Imaginile au ajuns in spațiul public, insa in afara de amuzament…

- Ionut Nedelcearu, fundas crescut de Dinamo si, mai important, capitan. Aparatorul de 21 de ani va lua calea strainatatii, asa cum intr-o perioada scurta s-a intamplat cu ceilalti lideri ai lui Dinamo, Paul Anton sau Steliano Filip Nedelcearu a semnat deja contractul cu Ufa, echipa de pe…

- Simona Halep a revenit in circuit cu o victorie convingatoare, dupa finala pierduta la Australian Open. Numarul doi mondial si-a asigurat prezenta in 'optimile de finala' ale turneului Premier 5 de la Doha in 71 de minute, cu un categoric 6-3, 6-0 in fata Ekaterinei Makarova. "Conditii mult…

- Marius Sumudica, actualul antrenor al turcilor de la Kayserispor, e in conflict cu oficialii FCSB, tinta sa fiind directorul sportiv Meme Stoica. Tehnicianul i-a dat o replica acida acestuia, dar nu l-a uitat nici pe Nicolae Dica. El a povestit ce se intampla la antrenamentele ros-albastrilor chiar…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a anuntat marti ca i-a cerut ministrului delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, sa ii prezinte o situatie referitoare la toate directivele europene care nu au fost implementate in Romania, informeaza agerpres.ro. "Inca de la prima intalnire cu ministrii,…

- Situatie alarmanta in Buzau, acolo unde tinerii cad prada etnobotanicelor si ajung in stare grava la spital sau, mai grav decat atat, mor, asa cum este cazul lui Catalin Cojocaru, tanarul de 18 ani. Recent au aparut si alte cazuri socante.