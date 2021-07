Stiri pe aceeasi tema

- Tinerii pot confunda ușor o raceala cu infecția cu tulpina Delta a coronavirusului și pot participa la evenimente sociale raspandind boala, mai ales daca nu sunt vaccinați, avertizeaza epidemiologul Octavian Jurma, potrivit Hotnews . Potrivit acestuia 35% din cele 42 de cazuri noi, secvențiate in ultima…

- Medicul și statisticianul Octavian Jurma avertizeaza ca valul 4 de coronavirus „ne va lua prin surpindere, relaxați” și ca, in septembrie, atunci cand va „incepe furtuna Delta, va fi tarziu sa regreți ca nu ești vaccinat tu sau rudele tale, inclusiv copiii. Mai mult, acesta avanseaza un scenariu sumbru…

- Octavian Jurma este de parere ca „varianta B1.617.2 (Delta) reprezinta acum in jur de 20% din cazurile secventializate saptamanal. In acest ritm de crestere tulpina Delta va fi dominanta (peste 50% din secventieri) cel tarziu in luna august”.Medicul și statisticianul avertizeaza ca dominanța „este urmata…

- Ministrul sanatații, Ioana Mihaila, spune ca ”pe termen extrem de scurt” nu exista motive de ingrijorare din cauza raspandirii variantei Delta a coronavirusului. Pe termen mediu și lung, insa, este nevoie de vigilența, a declarat Mihaila astazi, intr-o conferința de presa, potrivit G4 Media . „Noi continuam…

- In ultimele 24 de ore, au fost vaccinate 1.903 persoane cu varste de 12-15 ani. Cele mai multe in București - 494, Cluj - 178, Ilfov - 140 de persoane” a anunțat, joi, Valeriu Gheorghița.De asemenea, șeful CNCAV a precizat ca, in acest caz, „in platforma de vaccinare, optimizata, sunt programate 4.173…

- Valeriu Gheorghița, șeful campaniei de vaccinare, a declarat, joi, intr-o conferința de presa ca in ultimele 24 de ore s-au imunizat peste 1.900 de copii cu varsta cuprinsa intre 12 si 15 ani. Medicul militar a mai subliniat ca peste 4.000 de copii din aceasta grupa de varsta au fost inscriși in platforma…

- Aproape 2.000 de copii au fost vaccinați in Romania, in 24 de ore, potrivit cifrelor prezentate joi de Valeriu Gheorghița, președintele Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea...

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, a anunțat marți ca Romania se apropie de 4 milioane de persoane vaccinate, iar peste 1.400 de medici de familie au primit vaccinuri anti-COVID-19 in cabinetele lor. Topul celor 5 județe dupa vaccinarea la medicii de familie in mediul…